5 رسائل من "الصحة" للوقاية من كورونا.. أبرزها تجنب الأماكن المزدحمة

حددت وزارة الصحة والسكان 5 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تفشي الوباء خاصة مع زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتوقع بدخول الموجة الثانية.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إنه "إذا أصبت بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، التمس الرعاية الطبية مبكرًا واتصل بمقدم الرعاية عبر الهاتف".

وتابعت الوزارة: "غطِّ فمك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال وتجنب لمس العينين والأنف والفم واغسل يديك بانتظام".

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، داعية مختلف فئات المجمتع للوقاية من فيروس كورونا، خاصة المواطنين فوق 60 عامًا وأصحاب الأمرض المزمنة، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، بضرورة اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن القوعد العامة للوقاية من الفيروس تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.