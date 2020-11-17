تعرف على تعليمات الطيران المدني السعودي بخصوص تأشيرة السياحة للمملكة

طالبت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى من جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بعدم السماح بسفر ودخول غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات سياحية للمملكة خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى حين رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل .

وفى سياق متصل قال باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية سمحت لجميع شركات الطيران العاملة بالمملكة بنقل المعتمرين من وإلى المملكة، بعد أن كان ذلك مقصورا على شركة الخطوط الجوية السعودية.

وكشف مصدر بمصر للطيران أن الشركة ستنقل رحلات العمرة للمصريين هذا العام عقب قيام وزارة السياحة والآثار بتحديد موعد انطلاق الرحلات، وأوضح المصدر أن الشركة لم تحدد إلى أن أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة وأن هناك قطاعا مسؤولا عن دراسة وتحديد تلك الأسعار بما يتوافق مع توقيت طرحها وتكاليف التشغيل ، منوها بأن أسعار الشركة لا توجد بها أي مغالاة.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية خلال شهر نوفمبر بالنسبة للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر، وحددت الشركة 4 مناطق جغرافية سيتم السماح بالسفرمن تلك الدول وإليها وهي:

1- منطقة الشرق الأوسط وتم تحديد الوجهات بها وهي:

"أبوظبى - البحرين - الكويت - بيروت - دبي - عمان".

2- آسيا وتم تحديد النقاط بها وهي:

"إسلام آباد- بيشارو- جاكرتا- جوانج زاو- دكا- دلهي - كراتشي - كوالالمبور - كوتشن - لاهور- مانيلا- - ملنان - مومباي".

3- أوروبا والولايات المتحدة وتم تحديد عدد من الوجهات بها وهي:

"إسطنبول - أمستردام - باريس - فرانكفورت - لندن - مدريد - ميلان - واشنطن".

4- أفريقيا وتم تحديد الوجهات والمدن بها وهى:

"أديس أبابا - الإسكندرية - الخرطوم - القاهرة - تونس - نيروبي"

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الدولية سيتم تشغيلها من وإلى جدة من الصالة رقم "1"، وعلى جميع المسافرين اتباع إرشادات واشتراطات السفر الخاصة بجائحة كورونا.