حظك اليوم اللاثاء 17-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، حيث تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات هوائية وترابية ومائية ونارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم اعتمد على إصرارك وعلى روحك القتالية كي تصل لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمنحك إيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب وبالقدرة على التجدد مما يدعم علاقاتك بشدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك حكمةً في الإنفاق وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهتك وعليك أن تأخذ مسافة كافية تفصلك عن الصدام وعمن يريد استفزازك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تواجه بعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك، ومع ذلك تنفعك يقظتك في التعامل مع المشاكل، ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدا، وتتمتع بالطاقة والإصرار على التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتبدو منطلقا ويقبل عليك الجميع ويدعمونك ويتمنون صحبتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب ويمدك بالحيوية والنشاط وبالطاقة العاطفية المبهرة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالقلق والتوتر.. حاول أن تهدأ لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتجنب العناد وحاول أن تكون أكثر تفهما وصبرا مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر باقتدار عن مواهبك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنشغل بأمور خاصة بالأقارب والأخوة والأحباب وتسير الأمور بشكل جيد وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على تنمية مشروع أو عمل يهمك، فقط تأن في خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد يمدك الوضع الفلكي بحسن التصرف ويمنحك أيضا قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويمدك بأفكار ذهبية، فلتستغلها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو ساحرا وتعرف كيف تفرض سيطرتك على من حولك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

لا تعلن عن أفكارك ومشاعرك وحافظ على السرية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتبدو متوترا قليلا.. لا تبالغ اليوم في انفعالاتك وحاول أن تلتزم بالهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يساعدك القمر أن تكون على الطريق السليم، وجهودك تكتسب قيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات سارة أو صداقات موفقة أو احتفال يجمعك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك تميل للانتقاد والتشوش والتمرد على البعض.. انتبه كي لا يؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يحيطك بالمخلصين من الأحباب والأصدقاء ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس