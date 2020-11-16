حظك اليوم الاثنين 16-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تبالغ في طلب الاهتمام بك وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ويمدك بأفكار مبهرة وقد تتبنى اتجاها جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك إشعاعا ودفئا، وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حضورا ويقظة وسرعة بديهة ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك وتتعلم من تجاربك الماضية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم نصائح أو دعم الأصدقاء والمخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنّب المخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم قد تكون تحت ضغط عصبي.. حاول ألا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.