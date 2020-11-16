خنافة في نقابة الفنانين التشكيليين: "ضربوا بعض بطفايات الحريق"

شهدت أروقة نقابة الفنانين التشكيليين، مشاجرة بين عضو مجلس إدارة بالنقابة وعضو جمعية عمومية، أمس، رفع فيها الأول طفاية حريق على الأخير، مما اضطر النقابة إلى الإغلاق المبكر في ذلك اليوم.

وأصدرت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، بيانا اعتذرت فيه عن غلق النقابة مبكرا الساعة السادسة مساء حفاظا على الأرواح والممتلكات، بعد حدوث مشادة كلامية تطورت لرفع عضو مجلس الإدارة بالنقابة طارق عيد طفاية الحريق لضرب عضو الجمعية العمومية، محمد مكي.

وأضافت النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تدخل الزملاء لإبعاده للخارج في أثناء وجود مدير النقابة وكل الموظفين وبعض أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بالنقابة".

وأشارت إلى أنه سيتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك – بحسب بيان النقابة.

وأثار البيان، حفيظة عدد من الأعضاء ورواد الشوسيال ميديا، حيث علقت نوجا الشامي: "كل صفحات النقابات عليها أخبار عن زيادة المعاش أو تم عمل تطورات إلا أنتم دايما ألاقي الخيبة اللي بالطن على صفحتكم".

فيما قال حساب يحمل اسم مجدي أيوب: "ده شكل بوست يتنشر من نقابة مفروض ليها حجمها.. يكتفي تقولوا نعتذر عن غلق الوكالة وخلاص ومالهوش لازمة التشهير بأعضائها بالأسماء بالشكل ده".

عضوة نقابة: "فضائح لا تليق بنا كفنانين"

من جانبها قالت سوزان هاني: "أرجوكم كفوا عن هذه الفضائح التي لا تليق بنا كفنانين نحن أعضاء أكثر من ثلاثين عاما، لم نر مثل هذا الهراء، كفى كفى كفى، أصبحنا نخجل من النقابة ومجلسها الذي لا يحترم الأعضاء؛ للأسف مصر كلها تحتفل اليوم باكتشاف أثري عظيم وبدلا من أن تحتفلوا وتفخروا بعظمة حضارتنا جعلتونا نرى الوجه القبيح لحضارة الفنانين وا حسرتاه على زمن ضاع فيه الخلق والقدوة والمبادئ، رحمنا الله من هذه الفضائح وندعو الله أن يولى من يصلح ولا يخرب".

من ناحية أخرى، عقلت الدكتورة سلوى رشدي، عضو مجلس إدارة النقابة، في تصريحات لـ "الوطن"، مؤكدة أن الواقعة حدثت بالفعل، إلا أنها مبيته النية، من قبل عضو الجمعية العمومية، قائلة: "هو جاي وقاصد يستفز عضو مجلس الإدارة"، على حد وصفها.