إصابة ربة منزل في انهيار عقار قديم بأسيوط

أصيبت سيدة بإصابات مختلفة في حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، اليوم، بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط، وجرى نقلها للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لعمليات النجدة بانهيار منزل بقرية الحواتكة، ووجود سيدة تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية والانقاذ وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم ملك "ابراهيم حسن سيد" ومشيد بالطوب اللبن والسقف عبارة عن جذوع نخيل، وأسفر الانهيار عن إصابة "آية محمد ربيع" 25 عامًا بعد انتشالها من أسفل الأنقاض ونقلها لمستشفى منفلوط والحالة مطمئنة

ومن جانب آخر جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط ومديرية الإسكان، لمعاينة العقار المنهار والتحقق من أسباب انهياره، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية العقارات المجاورة، حفاظا على أرواح قاطنيها، وتحرير محضرا بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.