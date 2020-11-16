استشاري طب نفسي: "السف حاجة في منتهى اللطف"

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الضحك والسخرية و"السف" من الأمور الجيدة التي تساعد على ارتياح الإنسان نفسيا، معقبا: "السف حاجة في منتهى اللطف".

وأضاف "القط"، في لقاء مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه كل من: منى عبدالغني، مفيدة شيحة وسهير جودة، الإثنين، أن الإنسان يجب ألا يعامل الأمور بنفس الجدية، و"كل ما هو ليس خطير ينفع يبقى تافه"، لكي يشعر بحرية في مسألة انشغاله بالأمور، موضحا أن التفكير المسبق في المصائب، والمشاكل يؤثر في إحساس الإنسان بالسعادة.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن توقع الإنسان للأسوأ يؤثر على سعادته، وعلى سبيل المثال مسألة انتشار فيروس كورونا، إذا فكر الإنسان في أن المصابين كثيرون، ومن لديه مشروعا سيغلقه، لن يشعر بالراحة والسعادة، ولكن يمكن أن يفكر في أن العالم طور لقاحات، سيشعر بالراحة والسعادة.

وشدد على أن الشخصيات التي تربت على الجدية والمثالية، ولا يشعرون بالسعادة، يجب عليهم أن يجربوا الضحك على الأمور المأساوية، مؤكدا أن "الضحك بيفتح طرق تفكير بديلة وإبداعية للمشاكل التي نقابلها".

ولفت إلى أنه عندما ترى أحد الأشخاص يضحك على الأمور ويسخر منها، لا توقفه، واضحك معه، و"سيب نفسك"، والمصريون عندما يطلقون النكات، أو يمارسون السخرية وما يعرف بـ"السف"، فهذا جيد، معقبا: "السف حاجة في منتهى اللطف، ويجب أن نسيب نفسنا نسف، ونهزر على بعض"، مستدركا: "أنا مبتكلمش على إهانة الآخرين".

ونصح من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بممارسة هذه النصائح، بالإضافة إلى النصائح الطبية مثل تقليل الملح في الطعام، والنوم بشكل جيد، ووضع "جوزة الطيب" في الطعام، وتمارس التنفس قبل النوم.

وأكد: "أنا بتكلم في قيمة التفاهة.. وقيمة الجدية.. فيه حد بيعتبر الضحك عيب، وإن الضحك عيب ومهين.. والناس اللي بيضحكوا كتير سطحيين وتافهين.. وأنا بقول خد وجهة نظر مخالفة عن القيم بتاعتك دي".