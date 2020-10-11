تهنئة من مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا" لمحمد منير في عيد ميلاده: ملك القلوب

هنأت مذيعتا برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة قناة CBC سهير جودة، والفنانة منى عبد الغني، الفنان محمد منير بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت سهير جودة في رسالة وجهتها لمحمد منير بهذه المناسبة: كل الأشياء الحلوة تليق بك يا ملك القلوب، ذكاء يستمر ونهر لا ينضب من الإبداع.

ودعت منى عبد الغني ضيفات البرنامج لغناء أغنية عيد الميلاد لمحمد منير، قائلة: عقبال 100 سنة يا كينج يا ملك الأغاني والإحساس وربنا يخليك لمصر.

وأعرب محمد منير، عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق أمس السبت 10 أكتوبر.

وقال منير لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة.

وقررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عددا كبيرا من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

ومن المقرر أن يجري اليوم طرح أغنية "كينج" احتفالاً بعيد ميلاد الفنان الكبير محمد منير، قدمها مجموعة من الشباب، والأغنية فكرة وألحان وغناء الفنان الشباب يحيى هاني، وكلمات محمد موسى.

وشاركت أمينة الغناء مع الكينج محمد منير العام الماضي، وأعربت وقتها عن سعادته البالغة لتعاونها مع "الكينج" أمام جمهوره، حيث قالت: "أنا مش مصدقة أني واقفة أمام الكينج"، متابعة: "كنت في يوم من الأيام لو قابلت الكينج هغني اللون اللي بحبه وهو النوبي والخماسي والفراهدة بالذات والأزاريطة.. وبحبك يا منير".