السبت.. "المهندسين" تناقش أزمة المباني الخضراء والمدن المستدامة

أعلنت لجنة البيئة التابعة نقابة المهندسين عن تنظيم ندوة بعنوان "المباني الخضراء والمدن المستدامة، تلقيها الأستاذة الدكتورة هند فروح، أستاذ التقييم البيئي والعمارة المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأوضحت النقابة في إعلان الندوة أنها ستتضمن أيضا كلمة للأستاذ الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأضافت أن الندوة من المقرر أن تقام بمقر النقابة العامة للمهندسين، قاعة عثمان أحمد عثمان بالدور الأول، يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري في تمام الخامسة مساء.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن عقد دورات تدريبية لأعضائها في 4 شعب وهي "مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا" بالإضافة إلى دورات مشتركة أخرى.

وأوضحت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاشتراطات العامة لهذه الدورات تتضمن أن "عقد أي دورة تتم فور حجز وتأكيد سداد رسوم 15 متدربا، على أن تكون الدورة التدريبية يومان في الأسبوع دراسة مسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وتضمنت الاشتراطات أيضا أن تعقد الدورات التدريبية في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية إذا اكتمل العدد المطلوب كما يمكن عقد بعض الدورات "أون لاين" طبقا لرغبة الحاجزين وإمكانية وسيلة التدريب، وأوضحت أن البرنامج مدته 8 أسابيع على حد أقصى.

ونوهت النقابة إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بالمهندسين العاملين في مجال الاتصالات ونظم المعلومات سيتم التعاقد قريبا عليها مع الأكاديميات المتخصصة ولها خطة منفصلة.

وكانت شعبة الهندسة المدنية قد عقدت سلسلة محاضرات لها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وشارك المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين في احتفالية الشعبة بختام فعاليات محاضراتها المجانية التي عقدتها في مجال المنشآت الخرسانية والكباري، كما كرمت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، فضلا عن تسليم شهادات حضور المحاضرات على المهندسين.