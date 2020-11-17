أهم 5 أسئلة وجوابها عن ضوابط تعيين مستشارين وخبراء في الجهات الحكومية

ثارت حالة من الجدل، مؤخرا حول تعيين المستشارين والخبراء في كمساعدين ومستشارين، للوزراء والمحافظين، وبعض الجهات والهيئات الحكومية.

الضوابط والقواعد وفقا لقانون 81 لسنة 2016

"الوطن" تطرح اليوم، أهم الأسئلة وإجاباتها، عن التعاقدات مع خبراء ومستشارين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وتعيين القيادات الكبرى بالجهات الحكومية، التابعة للجهاز الإداري للدولة، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن هذه الاسئلة :

س1: هل يجوز أن تتعاقد الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة مع خبراء من الخارج ؟

ج: نعم يجوز التعاقد، وذلك في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2- ألا تقل خبرة المتعاقَد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.

5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.

س2: كيف يجري التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟

ج: عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار.

س3: ما هي مدة التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟

ج: مدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.

س4: ماذا يحدث بعد انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، أو الإدارة الإشرافية دون تجديد؟

ج: في هذه الحالة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية، أو الإدارة الإشرافية.

س5: هل يخضع مرتب المستشارين المتعاقد معهم للحدين الأدني والأقصى للأجور ؟

ج5: نعم ، بحيث يكون الحد الادنى 1200 جنيه ، والحد الأقصى 45 ألف جنيه.