تفاصيل الحصول على شهادة خبرة للعاملين في الجهات الحكومية

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، العديد من الامتيازات والحقوق عند الخروج على المعاش، أو إنهاء الخدمة لأي سبب، ومن بينها الحصول على شهادة الخبرة عن السنوات التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية.

طريقة وخطوات استخراج الشهادة

«الوطن» تنشر طريقة وخطوات الحصول على شهادة خبرة من الجهات الحكومية، من خلال الدخول من هنــا.

شهادة الخبرة هي وثيقة رسمية تثبت أن شخصًا ما عمل في شركة أو مؤسسة أو وزارة أو غيرها من جهات التوظيف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وتحتوي شهادة الخبرة على كل التفاصيل المتعلقة بفترة عمل الموظف، واسم الشركة.

وتعد شهادة الخبرة عنصرًا أساسيًا يجب التفكير به عند ترك العمل، ويترتب على الموظف أخذها من الجهة التي عمل عندها، والاحتفاظ بها مع الأوراق الشخصية، فهي الوسيلة الوحيدة التي تثبت العمل في ذلك المكان.

وتهتمّ الشركات بشهادات الخبرة لعدة أسباب، ومنها:

- وسيلة للحُكم على مستوى الأفراد: حيث تساعد الشركات وأصحاب العمل على اتخاذ القرارات الخاصة باختيار وتعيين الموظفين، ثم ترقيتهم وتطويرهم في المستقبل الوظيفي.

- أداة للتدريب والتعليم المستمر: هو تقديم المساعدة للشركات حتى تستمر في عملها، عن طريق تحديث وإضافة الخبرات والمعارف والمهارات الخاصة بالموظّفين فيها.

- زيادة الإنتاجية: من خلال تطوير الأداء وتحسينه، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.

فوائد الحصول على شهادة خبرة من جهة العمل

تعود شهادات الخبرة على الأفراد بالعديد من الفوائد، ومنها: توثيق الخبرات والمهارات: فعندما يحصل الموظف على شهادة خبرة، وتحديدًا من جهات علمية وعالمية معترف بها، يشعر بأنه حقق جزءًا من طموحه وأهدافه، ويعطيه إحساسًا بالتفوق والتميز والإنجاز، ويُساهم في تنمية مستقبله الوظيفي.

وتعتبر شهادة الخبرة فرصة للترقية، حيث تؤهل الخبرة الجيدة حصول الموظف على زيادة في مكافآته وراتبه في المستقبل، وضمان تحقيقه لترقية في وظيفته الحالية أو المستقبلية.

كذلك تعبر مهمة للتعبير عن قدرات الفرد، من خلال توضيح كيفية اكتسابه للأساليب والمهارات الحديثة، والأدوات التي تُساعده على أداء وظيفته بكفاءة.