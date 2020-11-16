"عبدالعاطي": عقد مباحثات مع وزير البيئة الكونغولي لتعزيز التعاون

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم عقد جلسة مباحثات مع كلود نياموجابو بازيبو، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الكونغولي والوفد المرافق له للقاهرة هذا الأسبوع.

وأوضح "عبد العاطي"، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين، والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والري، والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه في البلدين بالاجتماع الوزاري المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري، كما سيقوم الوزير الكونغولي بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه.

تأتي تلك المباحثات في إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة، ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفي ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وأعرب رئيس الوفد الكونغولي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة، وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من ناحية أخرى، تبدأ وزارة الموارد المائية والري عملية تأهيل رمز الصداقة المصرية السوفيتية بأسوان الواقع بجوار السد العالي، كما تهدف أعمال التأهيل لعمل توثيق فوتوغرافي ومعماري ومساحي للرمز، وكذلك اختبارات معملية للمواد المستخدمة واختبارات حقلية للوقوف على أفضل الأساليب العلاجية لأحجار المبنى ودراسة إنشائية للهيكل والأساس الخرساني، مع ترميم الصور الجدارية وقطع الفسيفساء الجدارية والعناصر المعدنية.

وكان وجّه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية خلال اجتماعه بعدد من المسئولين بوزارة الموارد المائية والري، بضرورة وضع برنامج للصيانة بعد انتهاء أعمال التأهيل، بما يسمح بالحفاظ على الرمز بحالة ممتازة لأجيال قادمة.