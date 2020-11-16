"الري": أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء اليوم وغدا

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بفيضان النيل، إنه من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء غداً الثلاثاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ورياح نشطة على السواحل الغربية، كما توقعت أن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، ولطيفًا على شمال الصعيد، وتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا خصوصًا على القاهرة والوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضًا.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ صباح اليوم لهطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق، خاصة المدن الشمالية، مما تسبب في غرق معظم الشوارع والميادين، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات الكسح لشفط المياه.

وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وإعلان الطوارئ بمختلف أجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأعلنت مصلحة الري التابعة لوزارة الري، أن مناسيب المياه في الترع والرياحات والقناطر في محافظة الدقهلية "آمنة" وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة أمس.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وساهمت منشآت الحماية من مخاطر السيول والتي نفذتها وزارة الري في البحر الأحمر وسيناء، في حماية المدن والطرق من أخطار السيول بصورة كبيرة، وبلغ إجمالي كميات المياه التي جرى حصادها أمام مختلف السدود وفي البحيرات في مناطق نويبع وطابا وأبورديس ودهب وسانت كاترين وطور سيناء، في الموجه الأولى بداية الشهر الحالي نحو 8 ملايين و227 ألف متر مكعب، إضافة إلى حصاد كميات من مياه الأمطار في البحر الأحمر بإجمالي 160 ألف متر مكعب في بحيرة وادي حواشية في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أنّ مشروعات حماية مدينة نويبع ساهمت في حماية الاستثمارات المختلفة في المدينة، من خلال الاستفادة من 3 بحيرات و4 سدود بكميات بلغت 7 ملايين و520 ألف متر مكعب من المياه، وتوزعت باقي كميات المياه البالغة 707 ألف متر مكعب من المياه على السدود والبحيرات في طابا وأبورديس والطور وسانت كاترين.