"واحدة كده" يشارك "خارج المسابقة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة الفيلم القصير "واحد كده" للمخرج مروان نبيل بقسم خارج المسابقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 42 المزمع إقامتها في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

واستغرق تصوير الفيلم ثلاثة أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتيني بحياة فتاة في منتصف الثلاثينيات، ولكن ما إن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التي يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون في كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم.

فيلم "واحدة كده" بطولة ريهام عبدالغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، وإنتاج شركة هارموني وشركة allusionist pictures وشركة هاي ميديا.

مروان نبيل مخرج ومنتج مصري صاحب شركة هارموني للإنتاج، ويعد فيلم "واحدة كده" باكورة أفلامه بعدما كان محترفا للتصوير الفوتوغرافي، وبعد دراسته للسينما بأكاديمية السينما "رأفت الميهي" وإخراجه للعديد من الإعلانات.

وقد استحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42.

الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيها، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.

كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور "جائزة يوسف شريف رزق الله" المقدمة من شركة "باديا – بالم هيلز"، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية.

كما يواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربى المقدمة من شركة سبيد لاب بقيمه 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد.