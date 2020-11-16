كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: "بنطرد أي حد لا يرتدي الكمامة"

قال عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء "مسطرد" بشبرا الخيمة، إنهم مثل أي مكان في مصر، ويوجد في الكنيسة 3 إصابات، إحداها لموظفة في الحي، رغم أنها اتخذت كل الاحتياطات، وللأسف أصيبت، وأبلغت رؤساءها، والطبيب طلب منها البقاء في المنزل، ولم تذهب إلى الكنيسة، ولم تنقل العدوى لأي أحد في الكنيسة، مشددا: "بنطرد أي حد لا يرتدي الكمامة".

وأضاف في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الإصابتين الأخرتين، لشخصين، أحدهما أصيب في العمل، والثاني أصيب في أحد حفلات الزفاف، ومنذ علمهما مكثا في المنزل، ولم يذهبا إلى الكنيسة، منذ الاشتباه بهما.

وتابع، أنه طلب عمل تحليل دم، ومسحة لكل من يحضرون "مدارس الأحد"، والكهنة والخدام، وكل التحاليل ظهرت نتيجتها سلبية، وبعد ظهور نتيجة التحاليل عادت "مدارس الأحد" مرة أخرى.

ولفت إلى أنهم لديهم إجراءات مشددة، مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، ومن يعترض على ذلك، يُطلب منه العودة لمنزله، لأنه يمكن أن يكون مصابا ولا يوجد عليه أعراض ويعدي الآخرين.

وشدد على أن كل خدام الكنيسة يوجد لديهم مطهرات، ويحرصون على تعقيم كل الأماكن، وقللوا عدد الأطفال الموجودين في الكنائس، ولكن للأسف البعض نبه بعدم الذهاب إلى الكنيسة لأنه يوجد لديهم "كورونا".

وأكد، أنه يعاني من الكثير من الأمراض، ويأخذ جلسات كيماوي لأنه يعاني من مرض السرطان، ولم يصب بالعدوى، مشددا: "محدش يجرؤ يخش الكنيسة من غير كمامة، وبنطرد أي شخص يحضر فرح في الكنيسة من غير كمامة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.