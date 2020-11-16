رغم "كورونا".. إيرادات الدولة ترتفع بنسبة 15% خلال 4 أشهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت خلال الفترة من "يوليو – أكتوبر" 2020 بنسبة 11.4% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي، اليوم، لانطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 15.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تفشي جائحة كورونا فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 6.6% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن انخفاض العجز الكلي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 أشهر مقابل 3.1% ذات الفترة للعام الماضي.

وذكر أن الفائض الأولي انخفض ليصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعا هذا الانخفاض إلى ضخ استثمارات ضخمة لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى الإنفاق الاجتماعي كالصحة والتعليم، ودعم الصادرات.

وبدأت الحكومة المصرية، أمس، في تطبيق الفاتورة الإلكترونية في خطوة تمثل ثورة في المنظومة الضريبية وفتح قناة اتصال جديدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر.

انطلاق الفاتورة الإلكترونية للمرة الأولى في مصر يضرب "عدة عصافير بحجر واحد" كما يقول المثل الشعبي، في مطلعها تحصيل حق الدولة بما يمكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وتهدف المنظومة الجديدة أيضا فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.