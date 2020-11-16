"البحوث الفلكية" يرصد هزتين أرضيتين بـ"الغردقة وخليج السويس"

كشف مصدر مسئول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن محطات رصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت اليوم هزتين أرضيتين بمناطق الغردقة وخليج السويس، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للمحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لم ينتج عنهما إصابات أو أضرار .

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهزة الاولي التي تم رصدها و تسجيلها بالغردقة، بقوة ١.٨ على مقياس ريختر، والهزة الثانية بمدخل خليج السويس، كانت بقوة ٢ درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلي أن قوتهما صغيرة جدا ولا يوجد لهما تأثير و لم يشعر بهما المواطن .

وتابع المصدر، أن المحطات ترصد كل يوم هزات مختلفة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا يتم إصدار أي بيانات بشأنها لضعفها وعدم وجود تأثير لها ، أو وجود أي دلائل لشعور المواطنين بها، بالإضافة إلي تجنب إثارة الزعر بين المواطنين، مشيرا إلي أن المعهد يمتلك ٨٦ محطة رصد زلازل موزعة بجميع مناطق الجمهورية

وأشار المصدر إلي أن خطورة الهزة الأرضية و الزلزال تتمثل في قوتها و درجتها علي مقياس ريختر بالتزامن مع مركزها و عمقها.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، اعلن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت السبت الماضي الموافق 14/11/2020 هزة ارضية فى شرق القاهرة، الساعة 4:25، مساء ، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 30.14 شمالا وخط الطول 31.6 شرقا.

وأكد المعهد أنه لم يصل للمعهد معلومات تفيد بشعور بعض المواطنين بهذه الهزة.