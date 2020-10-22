"هزة لوردينا" تُزيد مهرجان إخواتي 3 ملايين مشاهدة في 72 ساعة

ما يقرب من 3 ملايين مواطن، فيما يزيد عن 72 ساعة شاهدوا فيديو مهرجان "إخواتي"، لفرقة الصواريخ، عبر موقع المشاهدات "يوتيوب"، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للراقصة البرازيلية لوردينا، وهي ترقص على أغنية "إخواتي" بأحد مراكز التجميل.

قبل ظهور المقطع الراقص لـ "لوردينا"، كان عدد المشاهدات لكليب مهرجان "إخواتي" 45 مليون مشاهدة منذ عرضه في نهاية شهر يوليو الماضي، وبعد تداول رقص "لوردينا"، في الساعات الماضية ارتفعت نسبة المشاهدة للكليب الأصلي للمهرجان لـ 48 مليون و804 آلاف مشاهدة.

مهرجان "إخواتي"، من غناء الصواريخ "دقدق وفانكي وزوكا وشحتة كاريكا"، وتوزيع باسم فانكي وكولبيكس، وإخراج عمر دونجا.

ومن كلمات مهرجان إخواتي: "هربانين من العباسية.. مريحين بعد العملية.. ماصاحبش فرافير حتي لو راكبين فراري.. أنا صاحب التقدير حتى لو حتى هاركب أتاري.. وأتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي في بالي.. مش كل اللي تشوفوا غالي مش هقدر بس غير إخواتي.. إخواتي".

"مهرجان إخواتي عامل قلبان جامد"، بهذه الطريقة أبدى مطرب المهرجات شحتة كاريكا، في تصريح لـ"الوطن" سعادته بنجاح مهرجان "إخواتي" وارتفاع نسب المشاهدة، وتفاعل الجمهور مع الأغنية، منذ عرضها منذ نحو شهرين، وغنائها بين أوساط الشباب والأطفال.

وعن رقص لوردينا على مهرجان "إخواتي"، وانتشار هذا المقطع الراقص، قال شحتة كاريكا، "عملنا قلبان بالمهرجان"، مبديًأ سعادته بانتشار المهرجان وتفاعل الجمهور وإعجابهم به.

ووعد شحتة كاريكا، بظهور مهرجانات غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تحظى بإعجاب الناس بمختلف الفئات.

وفي شهر فبراير الماضي، كانت غرفة المنشآت السياحية أرسلت منشورًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وفقًا لقرار نقابة المهن الموسيقية بحظر التعامل معهم، وتضمنت 23 اسمًا من بينهم فرقة الصواريخ.