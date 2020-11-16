رغم تعافيه من السرطان.. جمال يوسف: مش قادر أبلع الأكل

كشف الفنان جمال يوسف تطورات حالته الصحية بعد تعافيه من سرطان البلعوم الأنفي، الذي أصابه قبل أشهر عدة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه ما زال في مرحلة الاستشفاء من المرض، حيث إنه ما زال غير قادر علي تناول الأطعمة إلي الآن، إذ يكتفي بشرب المياه واللبن وجنين القمح فقط، ولكنه استدرك قائلاً: "أنا كنت فين وبقيت فين، أنا كنت بحلم أشرب ميه بس".

وبسؤاله عن الأسباب الطبية لعدم قدرته علي تناول الأطعمة رغم تعافيه من مرض السرطان، رد قائلاً: جلسات العلاج الإشعاعي أثرت على زوري ورقبتي وكذلك الغدد اللعابية، ومن المعروف أن اللعاب يساعد بدوره علي بلع الأكل، ولكني في طريقي للتعافي وكلي تفاؤل بتجاوز هذه المحنة الصحية بسلام.

وشدد على أنه يبذل قصارى جهده لاستعادة عافيته مجددًا للعودة إلى الوقوف أمام الكاميرات، بخاصة وأنه كرس حياته للتمثيل منذ بداياته الفنية حبًا في هذا المجال وليس سعيًا إلي المال وما إلي ذلك.

وفي سياق مختلف، أبدى جمال يوسف سعادة بالغة إزاء تعافي الفنانة نشوى مصطفى من وباء "كورونا"، مؤكدًا أنه كان يدعو لها بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، لأنه يعتبرها بمثابة شقيقته التي كانت دائمة التواصل معه وقت إصابته بالمرض اللعين.

وكان أعلن الفنان جمال يوسف تعافيه من مرض السرطان بعد ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، أكتوبر الماضي.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريح منه عقب شفائه: "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي علي دعمهم طوال فترة مرضي".

وتوجه يوسف بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".