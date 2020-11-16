هولندا: إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي له دوافع إرهابية

قالت الشرطة الهولندية، مساء اليوم، إن عملية إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي كانت له "دوافع إرهابية"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت، الخميس الماضي، فتح التحقيقات في واقعة إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في مدينة "لاهاي"، مبينة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأدانت المملكة العربية السعودية، "الهجوم الجبان" الذي استهدف مقر سفارتها في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تدين هذا الاعتداء الجبان، معربة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمتابعة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.