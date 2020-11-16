خبير اقتصادي: ترامب ترك لبايدن أزمات عديدة.. ولقاح كورونا هو الحل

قال الدكتور شريف خورشيد، الخبير الاقتصادي، إنه من الواجب إلقاء الضوء على أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلفًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، ورث تركة ثقيلة جدًا من العقبات بعد نهاية ولاية الأخير، وهذا يرجع لعوامل كثيرة من بينها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منذ مارس الماضي وما نتج عنه من تأثير سلبي على اقتصاديات العالم أجمع وليس أمريكا فقط.

وأضاف "خورشيد" في اتصال عبر تطبيق زووم مع شاشة "extra news"، أنه رغم هذا الإرث الثقيل من المشاكل إلا أن "بايدن" يمتلك خطة لمواجهة هذه التحديات كان قد طرحها في السابق خلال أكثر من مناظرة له، مؤكدًا أن مفتاح الاقتصاد الأمريكي الآن يتوقف على شيء واحد فقط وهو إيجاد لقاح لفيروس كورونا، فإذا تم ذلك سنجد الاقتصاد الامريكي واقتصاديات العالم أجمع تنفتح وتتوسع مرة أخرى.

وتابع: "بمجرد ما تم اليوم الإعلان عن إيجاد لقاح جديد، بخلاف ما تم الكشف عنه مؤخرًا من لقاحات تستخدم في علاج مرضى الفيروس بنسبة نجاح 94%، شاهدنا كيف انتعشت الحركة في البورصة بعد أن دفع ذلك شهية العالم للمخاطرة المالية من جديد".

وواصل الخبير الاقتصادي: "بايدن قد يصل إلى أهدافه التي أعلن عنها في حملته الانتخابية، خاصة أنه يملك خططا أراها مناسبة لهذه الأزمات وعلى سبيل المثال أزمة الضرائب المفروضة على طبقة الأثرياء من المجتمع الأمريكي وكيف يفكر في حلها إلى جانب المشاكل الأخرى التي خلفتها ولاية ترامب".