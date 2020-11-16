وزير الصحة الأسبق: لقاح موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجة عادية بخلاف فايزر

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لقاح موديرنا ولقاح فايزر ولقاح أكسفورد، وغيرها من اللقاحات المنتجة من شركات الدواء العالمية، هي لقاحات مبنية على الحمض النووي، وتؤخذ على جرعتين كل 28 يومًا، لتحفيز المناعة في جسم الإنسان ومقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف وزير الصحة الأسبق في تصريحات لـ"الوطن"، أن لقاح موديرنا يتميز عن لقاح فايزر بأنه يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، بخلاف لقاح فايزر الذي يحتاج وسيلة للتخزين تكون حراراتها 70 درجة تحت الصفر، مضيفًا أن النتائج المعلنة جيدة ومبشرة، خاصة أنه تجاوز الـ94%، لافتًا إلى أن العالم يشهد حاليًا وجود 7 أنواع من اللقاحات لمكافحة كورونا، ونأمل أن تكون حصنًا منيعًا منه الفترة المقبلة إذا تم اعتمادها.

وتابع "حاتم" أن العلم ليس له جنسية ويمكن استخدامه في أي مكان، لافتًا إلى أن مصر تعاقدت الفترة الماضية من خلال منظمة والاتحاد العالمي للقاحات على أخذ حصة من لقاح أكسفورد، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه خلال أيام، مضيفًا أن وزارة الصحة تعاقدت مع فايزر بشأن أخذ حصة من لقاحها لاستخدامه في مصر.

وأوضح أن اللقاح الصيني نتائجه حتى الآن إيجابية ولكنه لم يتم تداوله في السوق، مؤكدًا أن البحث العلمي يسير بصور إيجابية في الوصول إلى علاجات وأدوية تساهم في مجابهة المرض.

وناشد وزير الصحة الاسبق، المواطنين ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكذلك البعد عن الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية.

من ناحية أخرى، أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض البلاد، خاصة في أوروبا وأمريكا.

ولفت، إلى أن هذا الفيروس الخطير يمكنه أن يهاجم كل أنظمة جسم الإنسان والدول التي تتراخى في استجابتها تلعب بالنار، ولا يوجد عذر للتقاعس عن العمل، مشددًا على ضرورة أن تتخذ دول العالم إجراءات سريعة وحاسمة.