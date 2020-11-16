محافظ الغربية يطمئن الجمهور على "أسرة صلاح": لم تظهر عليهم أعراض كورونا

أكد الدكتور طارق راشد محافظ الغربية، أنه بمجرد معرفة خبر إصابة اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، تم حصر المخالطين له من سكان المحافظة خلال حفل زفاف شقيقه الذي أقيم منذ أيام قليلة، وأرسلت المحافظة فريقًا من الطب الوقائي، ولوحظ ظهور أعراض الفيروس على 6 حالات.

وأضاف "راشد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة قناة صدى البلد، أنه تم حصر جميع المخالطين للاعب في هذا الزفاف وبلغ عددهم 58 فردا، جميعهم من قرية "نجريج" التي نشأ بها اللاعب وتم الكشف عليهم جميعًا وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، بدءا بالكشف الظاهري وكشف درجات الحرارة، وإذا تم ملاحظة أعراض يتم إجراء تحاليل دم وأشعة مقطعية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم ملاحظة أعراض خفيفة للمرض كالتهاب الحلق وارتفاع في درجات الحرارة لـ6 أفراد فقط من جملة عدد المخالطين، موضحًا أنهم من أقارب وأصدقاء اللاعب في قريته، لكنهم ليسوا من أفراد أسرته، مؤكدًا أن جميع أفراد أسرته بخير ولم يظهر عليهم أعراض.

وأشار، إلى أنه جار الآن علاج الحالات المكتشفة وفقا للبروتوكول المتبع كما يجري أيضا متابعة باقي المخالطون تليفونا للتعرف على أية أعراض قد تظهر عليهم خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لحالتهم الصحية، لافتا أنه تم أيضا تطهير قرية "نجريج" وتطهير القرية المجاورة "أبو حمر"، كإجراء احترازي، بعد أن أعلن سكان القرية اكتشاف حالة مصابة بينهم مؤخرًا.