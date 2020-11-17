"شاب الإسماعيلية المعتدى عليه": كانوا عاوزين يستولوا على منزلي

قال الشاب محمد سعد، إنه فوجئ بأشخاص ينادون عليه في الساعة الواحدة صباحا في منتصف الليل، وزعموا أن والد أحدهم مريض ونزل معهم ولكنها كانت المفاجأة عندما انهالوا عليه بالضرب وتمزيق ملابسه وتصويره بالموبايلات في فيديوهات متعددة وأجبروه على الإمضاء على وصولات أمانة.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي "سيد علي"، أن بعد الحادثة اجتمع كبار العائلات في إحدى القرى التي وقع بها الحادث في محافظة الإسماعيلية الساحلية وتم الاتفاق على المصالحة لأنهم جيران وتم الاتفاق على منع إظهار الفيديوهات المصورة إلى أحد ومسحها من على الهواتف المحمولة وإعطاؤه الكمبيالات مرة أخرى ولكن تم تداول الفيديوهات في القرية وسط عدم تنفيذ الوعد المتفق عليه.

وأرجع سعد سبب اختطاف الشباب له رغبتهم في الاستيلاء على منزله الذي يعيش مع والده فيها وسط 7 منازل أخرى لعائلة واحدة، ولكن رئيس المباحث بمحافظة الإسماعيلية محمد هشام قبض على 3 من الأشخاص الذين نفذوا الواقعة.