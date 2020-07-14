شهامة المصريين.. مواطنون ينقذون مصابين بحريق "مصر - إسماعيلية" (فيديو)

بالرغم من حالة الرعب التي أثارها الحريق الضخم الذي اندلع إثر اشتعال النيران في خط زيت خام "مازوت" على طريق "مصر - الإسماعيلية"، إلا أنه كشف عن المعدن الأصيل للمصريين الذي يظهر في وقت الشدة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يحملون مصابين في موقع الحادث لإبعادهم عن الطريق، في مشهد يكشف عن شهامة المصريين في وقت الخطر.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إصابة 6 مواطنين في الحريق، مضيفًا أنه جرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف، وجرى التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصاب في موقع الحادث سريعا.

وأضاف "مجاهد"، أن المصابين الستة جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.