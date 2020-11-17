"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو يزعم بتعدي شرطي على صبي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل فيديو زعم فيه باعتداء شرطي على صبي بمحافظة الدقهلية، وتبين من التحريات أن زوجة المدعي هي من لفقت الفيديو ومضمونه.

وقالت الوزارة فى بيان لها بالنسبة لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يظهر فيه أحد الأشخاص بجواره صبى (مصاب بكدمات بالوجه)، مدعياً قيام فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بالتعدى على الصبى بالضرب، بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه ( مُسجل شقى خطر - مقيم ببندر ميت غمر ) وأن الصبى الظاهر برفقته فـى الفيديو ( نجل زوجته - عامل)، باستدعائهما ومناقشتهما قررا عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو من تعدى فردى الشرطة على نجل زوجته ، وأنه أقدم على اصطناع الفيديو بتحريض من زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) مُستغلاً سقوط الصبى من أعلى درج السلم بالعقار سكنهم وحدوث إصابته المنوه عنها وتصوير الفيديو لغل يد فردى الشرطة عن القبض عليه حيث شاهدتهما زوجته بمنطقة سكنهما واعتقادها أنهما يقومان بإجراء أعمال تحريات تمهيداً لضبطه، تم ضبط المذكورة وأيدت ما جاء بأقوال زوجها ونجلها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.