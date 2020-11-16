القبض على صاحب المزرعة المتهم بتعذيب أطفال زوجته عرفيا بالتجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مزرعة مواشي وزوجته عرفيا، لاتهامه بتعذيب أطفال زوجته داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وأثناء مرور قول أمني بمنطقة التجمع الخامس تبلغ لهم من أحد المواطنين بمشاهدته أحد الأشخاص مقيم بفيلا بالحي الثاني دائرة قسم التجمع الخامس، حال قيامه بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة وعثر على الطفلين، مصطفى أحمد 5 سنوات ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، وشقيقته نادين 7 سنوات، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص تبين قيام محمد عبد الكريم 37 سنة صاحب مزرعة مواشي بالشرقية، ومقيم ذات العنوان، متزوج من والدة الأطفال عيدة حسن، 38 سنة موظفة ومقيمة محل البلاغ عرفيا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما في التعدي على الأطفال.

وبمناقشة المتهم عن سبب ارتكابه الواقعة، أفاد أنه يقوم بذلك بدعوى تأديبهما لقيامهما بازعاجه في أوقات نومه، وتبين أنه سبق له العلاج النفسي بأدوية مضادة للاكتئاب لدى أحد أقربائه دكتور علم نفس ويعمل أخصائي سلوك، وسبق له التعدى على والدته بالضرب وأحدث إصابتها بكسر بفخذها اليسرى وادعت الأم أنها سقطت ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

بمناقشة الأم أفادت أنه دائم التعدي على أبنائها بالضرب بدعوى تأديبهم وتربيتهم وأنها عند اعتراضها يقوم بالتعدي عليها بالضرب، وتبين أنها سبق لها الزواج عدة مرات، حيث أنجبت من الأول 4 أطفال في حضانة والدهم والزواج الثاني أنجبت منه هذين الطفلين.