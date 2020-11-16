بايدن: الأمر سيستغرق وقتا قبل اللقاح.. وكورونا سيصبح أصعب مع الشتاء

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن الأمر سيستغرق وقتا قبل توزيع لقاح كورونا ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح، مؤكدا أنه يمكن أن "نقدم بسرعة حزمة إنقاذ ونعمل على تأمين الرعاية الصحية وتقديم المساعدات للمواطنين وبعد احتواء الفيروس قد يعود الاقتصاد بشكل أقوى"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن فيروس كورونا سيصبح أصعب مع دخول الشتاء، مشيرا إلى أن تسلم إدارته السلطة يحتاج إلى الوصول إلى خطة من قبل الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح ضد الفيروس.

واحتفى جو بايدن، في وقت سابق اليوم، بالإعلان عن تطوير لقاح موديرنا الأمريكي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 94,5%.

وقال بايدن، في تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين: "أخبار اليوم عن وجود لقاح ثان هو بمثابة سبب آخر للشعور بالتفاؤل.. ما أثبت صحته باللقاح الأول ظل صحيحًا مع اللقاح الثاني: لا زلنا على بعد أشهر.. وحتى أن يأتي الموعد المحدد، الأمريكيون يحتاجون إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية حتى jتم السيطرة على الفيروس".

وأضاف: "أهنئ السيدات والرجال العظماء الذين تمكنوا من إنتاج هذا الاختراق وجعلونا نخطو خطوة أقرب إلى هزيمة هذا الفيروس.. إنني ممتن أيضًا لكافة العاملين في الخطوط الأمامية الذين لا يزالوا يواجهون الفيروس على مدار الساعة".

وكان روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، قال اليوم الاثنين، إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده السياسي الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار الأخير فائزا في الانتخابات الرئاسية وإن "من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن".

ويصر ترامب على أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت "تزويرا" وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

وقال "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم".