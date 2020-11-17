المستندات المطلوبة من طالب التصالح في مخالفات البناء

مع استمرار مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رصدت " الوطن" بعض تساؤلات المواطنين ومنها هل يحق للجنة الفنية المعنية بفحص طلب التصالح ومعاينة المخالفة على أرض الواقع طلب مستندات جديدة؟

أشار قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2 وفق المادة 7 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى أن من حق اللجنة الفنية بعد المعاينة والفحص لطلب التصالح استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب فى حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ استلام الإخطار، وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، موضحا به أسباب الرفض واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 10 من لائحة قانون التصالح.

من ناحية أخرى، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُؤكدًا أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة‪.‬

ولفت إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء ليست ضخمة، وتذهب في خدمات للمواطن داخل كل محافظة، حيث تخصص لصالح الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ‪وبناء المدارس