20 تكليفا من الحكومة بشأن التصالح والبناء

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن هناك عدة تكليفات من الحكومة والوزارة للمحافظات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء واستئناف أعمال البناء بضوابط للحاصلين على رخصة مسبقة، مضيفا لـ"الوطن" أن الأجهزة التنفيذية والمتابعة بالمحافظات تتابع تنفيذ تلك التكليفات لتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء ومنع أى مخالفات جديدة أو تعديات على أراضٍ زراعية وهى كالتالى..

-استكمال أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء حتى 4 أدوار لحين إصدار الاشتراطات الجديدة.

-معاينة أى أعمال بناء جديدة للتأكد من مطابقتها للتراخيص والرسومات المرفقة بها، والاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقا لأحكام القانون رقم 119 /2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

- وقف أى أعمال بناء جديدة دون ترخيص لمواجهة ظاهرة البناء العشوائى

-التصدى لتعنت الموظفين فى استلام طلبات التصالح

-فرق عمل تتبع المحافظين لمتابعة تلقى طلبات التصالح وتطبيق كل التيسيرات

-عدم السماح بأى تعد على الأراضي الزراعية سواء بالبناء وخلافه.

- التأكيد على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بقبول أي طلب تصالح.

- حصر الحالات المستحقة للإعفاء من قيمة التصالح فى القرى الأكثر احتياجا في مبادرة حياة كريمة.

- لا ينطبق قرار استكمال البناء على الأرض الفضاء الخالية من أى مظاهر لبدء أعمال البناء.

-السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.

- تشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

- العمل على حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية.

-حصر كافة التراخيص وما تم بها من إنشاءات وسرعة عرض الموقف النهائى لكل مبنى-وحدة لرصد المخالفات تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة.

-حصر كافة الأراضي التابعة للدولة بالمحافظات تمهيدًا لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة و"بشائر الخير" بالإسكندرية.

- الحد من أى زحام أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصارا للوقت والمجهود.

- الالتزام بتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى.

-إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح.

- خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.

- العمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتطوير العشوائيات.

-التنسيق مع البنوك لتقديم قروض بنكية للراغبين فى التصالح لسداد القيمة المستحقة.