جو بايدن يثني على فعالية لقاحات شركتي موديرنا وفايزر: أخبار عظيمة

أثنى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، على فعالية لقاحات شركتي موديرنا وفايزر، التي تخطت 90%، واصفًا الأمر بأنه "أخبار عظيمة".

وأكد بايدن، خلال خطاب له في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "الحصول على اللقاح والتطعيم أمران مختلفان".

وقال، إن إدارته الجديدة اتفقت على إعادة الاقتصاد إلى مساره والسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مضيفًا أنه يجب جمع الديمقراطيين والجمهوريين تحت سقف واحد والبدء في العمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد.

وأكد بايدن، أن رجال الأعمال الكبار الذين تحدث معهم اليوم اتفقوا على أنه كلما أسرع فريقه في الوصول إلى خطة توزيع اللقاحات الخاصة بإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب "كلما سار هذا الانتقال بسلاسة في وقت أقرب".

وأشار، إلى خطته الاقتصادية قائلاً: إنها سوف تخلق "ملايين الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة" في التصنيع وقطاع التكنولوجيا والصناعات الأخرى.

وشدد، على أنه لن يتم إعطاء أي عقد حكومي للشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الوباء أثّر بالسلب على الحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة، قائلاً إنها فرصة للبلاد من أجل الخروج بشكل أقوى وأكثر مرونة مما كانت عليه.

ودعا بايدن إلى ضرورة الإسراع في إجراءات مواجهة المرض، وعدم الانتظار حتى 20 يناير المقبل.