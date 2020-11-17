"التضامن": تنفيذ مشروعات للسيدات على مستوى 471 قرية

قالت نيرمين منصور، أخصائي متابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن، إنهم ينفذون مشروعاتهم على مستوى 471 قرية، لكل السيدات والفتيات من سن 18 إلى 50 عاما، وليس شرطًا أن تكون متزوجة، موضحة أن هناك العديد من برامج الحماية والرعاية، والتمكين للسيدات.

وأضافت "منصور"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "on" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن الوزارة تهتم بالمناطق الريفية، ولذلك يقدمون قروضًا بسيطة تتراوح قيمتها من ألف جنيه، إلى 5 آلاف جنيه، لكي تستطيع السيدات تسديدها على 24 شهرًا، وبفائدة بسيطة قدرها 5%، لافتة إلى أن السيدات في الغالب يعرفن جيدا ما يردن، والمشرعات التي ستعملن بها.

وأشارت أخصائي متابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن، إلى أن المشروعات الموجودة لديهم مثل مشروعات الدواجن، وتسمين المواشي، أو الحرف التراثية، تطريز، ومناحل، وهناك 114 ألف مشروع.

ولفتت إلى أن السيدة الراغبة في الحصول على قرض، عليها التوجه إلى الوحدة الاجتماعية، حيث يجرون لها بحث اجتماعي وبعدها تقدم أوراق بسيطة، مثل صورة البطاقة الشخصية، وموظف حكومي يضمنها، لافتة إلى أن الوزارة تقدم هذه المشروعات منذ عام 1980، ولكن في الفترة الأخيرة هناك اهتمام مشروع.

وأوضحت، أن هذه المشروعات تغير حياة الناس، مثل ذهاب أبنائهم للمدارس، والكشف عليهم، وهناك زيارات ميدانية لهن للتأكد من مدى جدية المشروعات وسيرها في الطريق الصحيح، معربة عن سعادتها بالسيدات الناجحات في المشروع، لافته إلى أن الوزيرة داعمة جدا للمرأة، ومشروعات المرأة.

من جانبها، وجهت أسماء سالم، صاحبة مشروع لمشغولات يدوية، من المنوفية، رسالة إلى السيدات: "متستنيش وظيفة أو حاجة تجيلك من الحكومة، ومتفكريش إنك بتاخدي معونة، ولكن أنتي بتاخدي حقك".

أما "هند"، إحدى المستفيدات من المشروع، فوجهت رسالة للسيدات، وقالت: "خدي خطوة ونفذي، العائق المالي لم يعد مشكلة".