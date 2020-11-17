"سخافة وتفاهة".. نضال الأحمدية تُعلق على خناقة إليسا ونانسي على تويتر

علقت نضال الأحمدية، الإعلامية اللبنانية، على تصاعد حدة المعركة الكلامية بين نجمتي لبنان إليسا ونانسي عجرم حول الأفضل بينهما، وكانت المعركة بدأت عبر التليفزيون قبل أيام، ثم انتقلت مساء الجمعة إلى تصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ "التفاهة والسخافة".

وأضافت "الأحمدية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه للأسف هناك كم هائل من التفاهة والسخافة في أزمة نانسي وإليسا، فهناك تقرير تليفزيوني ذكر أن مشاهدي إليسا بالمليارات على التيك توك، لكن التقرير ظلم نانسي عجرم عندما ذكر أن اليسا تتفوق عليها في عدد المتابعين على انستجرام.

وأوضحت الإعلامية اللبنانية، أن إليسا لديها 16.7 مليون متابع على الانستجرام، بينما نانسي عجرم لديها 29.6 مليون متابع، هما بالفعل متقاربتان على فيس بوك وتويتر، مؤكدة أن المشكلة كانت في رد عجرم على "تويتر"، ورغم ذلك ليست نانسي عجرم هي من كتبت هذه التغريدة لكنه حسابها الشخصي وهو فريق عملها هو من قام بكتابة ذلك، "أنا عارفة نانسي كويس، مش هي اللي تكتب دي".

وأكدت أن اليسا أذكى من نانسي في اختيار من يعمل معها، "كان فيه ثلاثى في لبنان قبل كده وهما نانسي عجرم وإليسا وهيفاء وهبي، منذ 7 سنوات ولكن مؤخرا كان هناك تراجع في المجال الغنائي بشكل كبير لهيفاء وهبي مقابل تقدمها دراميًا، بقى الآن ثنائي متصدر الغناء في لبنان من الفنانات وهما نانسي وإليسا".