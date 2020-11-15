إليسا: نانسي عجرم نجمة كبيرة وتغريداتها اتفهمت غلط

دافعت المطربة اللبنانية إليسا عبر موقع "تويتر" عن المطربة نانسي عجرم، بعد أن كتبت "نانسي" عدد من التغريدات فهمها البعض بأنها هجوما على "إليسا".

وكتبت "إليسا": "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

ونشرت نانسي عبر "تويتر"، عدد من التغريدات تهاجم فيها إليسا بعد تصدرها أفضل مطربة في لبنان حيث كتبت: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما برد لأن ما تعود ينزل الى مستوى السخافات".

وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير آلة حاسبة أو Calculator".

واختتمت "نهاركم سعيد.. كله مصداقية".

وأعلن الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور" مؤخرًا، أن المطربة اللبنانية إليسا الأكثر مبيعا بألبوم "صاحبة رأي".

وكانت طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 18أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

ولم تستطع إليسا الاحتفال بألبومها الجديد "صاحبة رأي" بشكل كاف، الذي أخذت التحضير له عام كامل، وشوقت قبل صدوره الجمهور بعدد من البوسترات، فبعد أيام قليلة من طرح ألبومها، فوجئت بانفجار لبنان، الذي أدى إلى تحطيم منزلها.

وبعد أن كانت حريصة على متابعة التريند، وردود أفعال حول ألبومها الجديد، وأفضل الأغاني، تحولت صفحتها عبر "تويتر"، إلى إعلان غضبها من حادث لبنان، والغضب من الحكومة والسياسيين.

وكتبت يوم الانفجار: "محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وإن شالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب.. بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".

كما نشرت صورا لمنزلها عبر حسابها الشخصي على تويتر، أظهرت المنزل متُهشما، ما يوضح اقترابه من موقع مرفأ بيروت الذي وقع فيه انفجار شديد.