إليسا عن نانسي عجرم: "منافسة شريفة والدخلاء بيخلقوا فتن"

حسمت المطربة اللبنانية إليسا، الجدل المُثار حول أفضل مطربة لبنانية عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا: "خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفاء ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن".

وكانت طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 18أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

ولم تستطع الاحتفال بألبومها الجديد "صاحبة رأي" بشكل كاف، الذي أخذت التحضير له عام كامل، وشوقت قبل صدوره الجمهور بعدد من البوسترات، فبعد أيام قليلة من طرح ألبومها، فوجئت بانفجار لبنان، الذي أدى إلى تحطيم منزلها.

وبعد أن كانت حريصة على متابعة التريند، وردود أفعال حول ألبومها الجديد، وأفضل الأغاني، تحولت صفحتها عبر "تويتر"، إلى إعلان غضبها من حادث لبنان، والغضب من الحكومة والسياسيين.

الألبوم الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".

وأعلن الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور" مؤخرًا، أن المطربة اللبنانية إليسا الأكثر مبيعا بألبوم "صاحبة رأي".