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حادث على "الدائري" تجاه المعادي وانتشار الزيت على الأرض

كتب:

أحمد حامد دياب
02:00 ص | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
صورة من الحادث

صورة من الحادث

شهد الطريق الدائري تجاه المعادي ناحية البنك الأهلي 3 حوادث كبيرة حسبما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب سيارة نقل ثقيل.

وقالت إحدى شهود العيان لـ "الوطن"، إن سيارتها تعرضت لحادث بسبب فرملة سيارة ميكروباص وانتشار للزيت على الأرض، ما يسبب في انزلاق السيارات وعدم توقفها.

وأضافت أنه حتى الآن لم تصل الشرطة والإسعاف لمكان الحادث رغم وجود أعداد من المصابين وانتشار الزيت على الأرض وتوقف الطريق.

 

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