سياسي سعودي: بايدن لم يفز بالرئاسة.. والترويج بذلك دعاية مدفوعة

قال الدكتور أحمد فراج، الكاتب والمحلل السعودي، إن نتيجة الرئاسة الأمريكية لم تحسم حتى اليوم، حيث لم يتم توثيق انتخاب الولايات، فالولايات المتحدة ليست جمهورية موز ولكن هناك دستور، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف وراءه الحزب الجمهوري كاملا عدا خصومه، كما أنه لا يصدق حرفًا مما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضاف فراج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الإعلام في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أكثر حرية وحرفية من الـ "CNN"، معتبرا أن الإعلام الأمريكي منحاز ولا يليق بقيم الحرية والعدالة، فجو بايدن لم يصبح حتى الآن رئيسا رغم نتيجة الأصوات الفارقة مع ترامب.

وأشار المحلل السعودي، إلى أن الكونجرس الأمريكى سيعلن فى يوم 6 يناير المقبل من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى الآن لم يتم توثيق نتيجة أصوات الانتخابات الأمريكية حتى الآن، متابعا: "لماذا استعجل بايدن وأعلن نفسه الفائز بالرئاسة الأمريكية؟.. وما يحدث حاليا هى مجرد إعلان ودعاية انتخابية مدفوعة الأجر".

وأردف أن أمريكا الآن فى حالة حرب بين الجمهوريين الذين يقتنعون بفوز ترامب فى الانتخابات، والديمقراطيين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبينا: "هذه القضية يدخل فيها الخيانة العظمى.. وهناك واحدة من أكبر المحامين فى الولايات المتحدة، صرحت بأنها لديها ما يكفي لقلب نتائج الانتخابات، لأنها تمتلك وثائق باستخدام الديمقراطيين أجهزة كمبيوتر للتلاعب بالعملية الانتخابية داخل الغرف المغلقة، وذلك فى 27 ولاية أمريكية على الأقل".

وتابع: "الرئيس ترامب، فاز بمعجزة فى الانتخابات السابقة، ويواجه حربا من 4 سنوات، ومحاولتين للعزل، بجانب الحرب عليه بسبب أزمة كورونا حتى خرج اللقاح الذى عملت عليه إدارته"، مردفا: "لا أصدق حرفا واحدا مما يقوله الإعلام الأمريكي، لأنه أداة سياسية يوجهها اليسار والديمقراطيين.. ومن يحكم أن بايدن فاز لا يفقه شيئا فى الدستور الأمريكى".