أمريكا تسجل 166 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 11 مليونا و202 ألف و980 حالة على الأقل، عقب تسجيل 166 ألفا و45 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 247 ألفا و202 حالة، عقب تسجيل 995 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أرقامًا قياسية في عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات وعدد إصابات فيروس كورونا المستجد، مع توقعات أن البلاد تنتظر شتاءً قاتما، تنطلق معه موجة ثانية من الجائحة، أشد شراسة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.