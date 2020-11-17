افتتاح مشروع مكتبات أكاديمية الفنون قريبا.. وسليم: يخدم أهالي المنطقة

فلسفة جديدة تتبناها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف ذكي، متمثلة في خدمة أهل المنطقة ثقافيا واجتماعيا، حيث تشهد الفترة الحالية تحقق عدد من الإنجازات بالأكاديمية.

وتم تدشين مجموعة من المشروعات، لخدمة أبناء المنطقة المحيطة، بالإضافة لتقديم الخدمات للمنتسبين إليها، ومنها تطوير سورالأكاديمية ، وفتح نحو 5 مكتبات على الشوارع المحيطة، وكذلك عمل مكتب بريد مركزي لقضاء مصالح أهل المنطقة، وغيرها من المشروعات قيد التنفيذ.

وأضاف الدكتور مصطفى سليم، رئيس المكتب الفني لأكاديمية الفنون، لـ"الوطن": "أحد هذه الإنجازات هو عمل مكتبات تفتح أبوابها على المنطقة المحيطة بالأكاديمية لخدمة الأهالي، وتتبلور فلسفة الدكتور أشرف زكي فيضرورة التوجه لأهل المنطقة".

وأوضح أن ذلك من خلال عدة مشروعات على رأسها سوء مكتبات الأكاديمية المواجهة لشارع خاتم المرسلين، وسور الأرض الجديدة للأكاديمية، والمواجه لمنطقتين، هما شارع الثلاثيني وشارع البلاستيك.

وأضاف أن الباب الرئيسي للمكتبات على الشارع، ليكون نقطة احتكاك لشباب الأكاديمية مع أهالي المنطقة، وهذه المكتبات للبيع فقط، وتضم مكتبات: "هيئة الكتاب، قصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة، دار المعارف".

ونوه إلى أن هذه المكتبات كانت موجودة من قبل من قبل لكنها مفتوحة على أكاديمية الفنون فقط، وقد تم عمل الإضاءة بالمكتبات والمشروع في مراحل التجهيز الأخيرة، وسيتم تحديد موعد للافتتاح قريبا.

وتابع: "ترجع أهمية هذه المشروعات إلى أن هذه المناطق معروفة بوجود كثير من المشكلات الاجتماعية، وثقافتها قد لا تواكب ثقافة أبناء الأكاديمية، المنطقة التي خصص لها ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، ومن بعدها الدكتور رشاد رشدى، ثم الدكتور فوزي فهمي، لأن تكون الأكاديمية مدينة للفنون، وهذه المناطق كانت تحتاج إلى نظرة واهتمام وكانت البداية من سور شارع خاتم المرسلين، خاصة وأنه لم يكن هناك مكتبات بالمنطقة إلا مكتبة واحدة".

وأكمل: "لذلك قام رئيس الأكاديمية بنقل مكتبات قطاعات وزارة الثقافة من داخل حرم الأكاديمية لأن تفتح تفتح أبوابها على الجمهور خارج حرم الأكاديمية، بهدف الخروج من الداخل إلى المجتمع المحيط، في رغبة حيقيقة بالارتقاء بمستوى ثقافة المنطقة المحيطة الأماكن، ولأن السور عريض وضخم، فقد تحولت الأماكن ما بينها إلى لوحات فنية، سواء محاكاة للوحات فنانين كبار، أو أنها من إبداع طلاب وأبرزها الجداريات التي أبدعها الفنان التشكيليى الكبير الدكتور نبيل الحلوجي، وهو أحد فنانين الجداريات المعروفين عالميا".

ووزاد أنه قد "بدأ فى التفكير في تقديم خدمات جاذبة ترفع من قيمة الانتماء للأكاديمية لدى أهل الحي، ومنها مكتب البريد الذى يقدم خدماته مركزي متطور يقدم خدمات متعددة لأهالي المنطقة وللعاملين بالأكاديمية، والمكتب له بابان أحدهما لخدمة العاملين بالأكاديمية والطلاب، وباب آخر مفتوح للمواطنين، كما فتحت العيادات الخارجية بالأكاديمية للجمهور، وتشارك في مبادرات الرئيس السيسي وجميع مبادرت وزارة الصحة".

ولفت إلى أن الدكتور أشرف يسعى أيضا لمزيد من التطوير في سور شارع الثلاثيني، والتفكير يتجه لتحويل الشارع إلى تظاهرة ثقافية على غرار سور الأزبكية، وهناك توجه جديد لعمل مشروع متكامل للخدمات الثقافية من الأكاديمية لخدمة أهالي المنطقة.