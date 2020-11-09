بدء اختبارات القبول بمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية اليوم

أعلنت أكاديمية الفنون، بدء إجراء اختبارات القدرات لقبول المتقدمين للالتحاق بمدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، اليوم الاثنين، على أن تبدأ الدراسة بالمدرسة بدءً من الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في أكاديمية الفنون، فتح باب التقدم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى.

وتعد مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كافة مجالات الفنون، وتضم أقسام تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، وتكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة، وتكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، وتكنولوجيا صناعة وتحريك الدمُى والعرائس، وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا إدارة خشبة مسرح، وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

وقال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية احتياج وضرورة لدعم سوق العمل بكفاءات صارت شديدة الندرة ومهارات تكاد تنقرض، فعلى سبيل المثال لا يوجد سوى خبير وحيد فى مصر والشرق الأوسط فى فنيات تفصيل أحذية راقصي الباليه، وهى صناعة معقدة جدًا، ولا تحتضنها سوى ورش أكاديمية الفنون وهذا ينطبق على الكثير من الحرف الفنية على مستوى تحريك وتشغيل أجهزة الإضاءة والتصوير وتصنيع وتحريك قطع الديكور وخشبة المسرح وتنفيذ بترونات تصميمات الملابس الفنية وتنفيذ الخدع وفنيات المكياج والتنكر وغيرها من التخصصات النادرة، ما يشير لفجوة ربما تؤثر بالسلب على مستقبل الكثير من الصناعات الثقافية فى مصر.

وأكمل، أن هذه المدرسة تعد انطلاقة قوية نحو تحقيق أعلى درجات الجودة فى تعليم هذه الحرف والمهارات، فالمبدع لا يستطيع أن يحقق أعلى درجات الجودة فى إبداعه بدون العمال والفناننين.

وسيحصل طلاب المدرسة على عدد من الميزات، منها الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين فى بلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون وجهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة.