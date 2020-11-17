وفيات كورونا تقترب من 34 ألف حالة وتسجيل 22 ألف إصابة جديدة في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 442 وفاة و22410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتجسد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، الصادرة اليوم، حصد فيروس كورونا في روسيا أرواح 33931 شخصا، وارتفعت أعداد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و971013 إصابة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 22055 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و475904 أشخاص.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي لفيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 516574 إصابة مؤكدة، بينها 371857 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الإثنين 6360 حالة، بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.