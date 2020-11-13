روسيا تسجل رقما قياسيا بإصابات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، تسجيل 21 ألفا و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و888 ألفا و551 حالة إصابة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "تم تسجيل 21 ألفا و983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 5494 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 25 بالمئة من المصابين".

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 5974 حالة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ 1756 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 760 حالة.

وأضاف أن 411 شخصا قد توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 32 ألف 443 حالةوتابع المقر في بيانه: "غادر 18735 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى مليون و406 آلاف و903 أشخاص".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حول إمكانية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، إن درجة حشد نظام الرعاية الصحية تسمح بالحد من هذا الإجراء من أجل عدم "خنق" الاقتصاد، مشيرا إلى أن التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في روسيا يبدأ خلال الشهور المقبلة.