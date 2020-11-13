طبيب مصري في روسيا: الإعلان عن تجارب لـ"سبوتنيك V" نهاية نوفمبر

قال الدكتور أحمد سعد استشاري أمراض الباطنة بموسكو، إن أبحاث لقاح "سبوتنيك V" الروسي وصل إلى المراحل النهائية، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن انتهاء التجارب السريرية على 40 ألف متطوع.

وأضاف سعد خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن عددًا كبيرًا من الأطباء خضعوا للتجارب، كما شهدت الاختبارات وجود عدد كبير من الأجانب الوافدين إلى روسيا من أجل السياحة أو العمل أو حاملي الإقامة.

وتابع: "وزارة الصحة وعدت بإعلان نتائج التجارب منتصف هذا الشهر أو في آخره، حيث استمر لنحو شهرين ونصف، كما ان مركز فيكتور الروسي حصل على رخصة تصنيع لقاح كورونا، ويمكن أن يجرب على أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 سنة على عكس لقاح سبوتنيك، وأعتقد أنهما سيكملان بعضهما بشكل أو بآخر لتلبية الاحتياجات في روسيا أو خارجها".

وأشار، إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص تكلفة اللقاح، إذ أن المواطنين الروس سيحصلون عليه مجانا، لكن التعاقدات الخارجية مع الدول ستكون مرتبطة بشروط الدولة الراغبة في الحصول على العقار.