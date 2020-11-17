الموقف القانوني حال اكتشاف مخالفات غير موجودة في طلب التصالح

تواصل المراكز التكنولوجية بالأحياء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري، وهى المدة التى حددها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتلقى طلبات التصالح.

ورصدت "الوطن" تساؤلات المواطنين في ملف التصالح، ومنها في حالة تضمن طلب التصالح مخالفات محددة، بينما اكتشفت لجنة المعاينة وجود مخالفات أخرى.. ما الموقف؟

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أفاد أن اللجنة الفنية تتولى فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح باستكمال أي مستندات مطلوبة مثل تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

وأضاف أن اللجنة الفنية تتولى مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الورادة بالمادة 3 من لائحة قانون التصالح، وفى حالة عدم استيفاء البيانات تخطر اللجنة مقدم الطلب لاستكمال المستندات.

وأشار إلى أنه يحق للجنة بعد المعاينة والفحص طلب استيفاء المستندات المطلوبة من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف نوع ومساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وبعدها يتم تقييم قيمة التصالح وفق المخالفات الموجودة على أرض الواقع وفق الأسعار المحددة بالمنطقة التي تقع بها المخالفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إجراء حصر في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها مبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة وذلك لإعفاء تلك الحالات من سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد تقديمهم لطلبات التصالح والبت فيها من قبل لجنة المعاينة والتأكد أن المخالفة المقدم بشأنها الطلب ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف قرى حياة كريمة فى 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة وهى مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير تحت رعاية ودعم وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، لافتا إلى أنه تمت مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وهى أن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخلا ثابتا أو أصلا يدر عليه دخلا، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 مترا وعدد أدواره عن طابقين فقط.