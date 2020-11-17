وزير الري: رغبة مصر واضحة في استكمال مفاوضات سد النهضة

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تطرق اللقاء إلى موقف مصر من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وصرح عبد العاطى، بأنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية"، الذي يهدف إلى بناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 6 مليون يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح الوزير، المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، لاستقبال المتدربين الأفارقة من جميع الدول الإفريقية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة، قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه، المقرر عقده في أكتوبر 2021، وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.

وقال عبد العاطى، إنه استعرض مع السفير الايطالى الموقف الراهن للمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

يشار إلى أن اللجنة الفنية الاستشارية بين مصر والكونغو تعقد اليوم، اجتماعها بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وكلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، في إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير الكونغولى والوفد المرافق له للقاهرة هذا الأسبوع.

وأكد الدكتور عبدالعاطى، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين، ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والرى والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة، تمهيدا لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزارى المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري، كما سيقوم الوزير الكونغولي بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثى بين الجانبين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفي ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.