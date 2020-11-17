تشييع جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه في القليوبية

ينتظر المئات من أهالي قرية مشتهر بطوخ، تشييع جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة، في أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، خوفا على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد، وانتشلت الجثة ونقلت إلى مستشفي الشرطة.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على اللواء ياسر عسر بمسجد الوقف بالقرية، عقب صلاة الظهر، تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن ياسر حسن عسر، ابن قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، ضابط شرطة برتبة لواء وبدرجة بطل مقدام لا يهاب الموت، يؤدي عمله بالذمة والصدق، محافظا على العهد والقسم الذي أداه في ساحة كلية الشرطة، في أثناء حفل تخرجه عام 1989.

وتشاهده مقداما يصول ويجول لإنقاذ المواطنين من الحرائق، وضُرب به المثل بين زملائه ومرؤوسيه في الشجاعة والإقدام، حتى لاقى ربه منذ ساعات، وهو يحاول السيطرة على حريق في هواية بمحطة مترو مسرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة حول الحادث الذي راح ضحيته، تقول إن حريقا نشب في هواية بمحطة مترو مسرة بخط شبرا الخيمة، وفي أثناء محاولة رجال إدارة شرطة النقل والمواصلات بقيادة اللواء الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة، سقط الأخير داخل الهواية، واستشهد في الحال.

واستشهد "عسر" محاولا فداء مواطنين كانوا يستقلون المترو في آخر رحلاته وقبل مواعيد الإغلاق، وانتشلت الجثة ونقلت لأحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

واستطاع الشهيد البطل السيطرة على حرائق هائلة نشبت في محطات قطارات كان يتولى قيادتها، وكان آخرها عام 2016، وكان حينها برتبة عقيد، ويشغل منصب مأمور قسم الضواحي بمحطة مصر.

وفي صباح الخميس 7 يناير، اشتعلت النيران في القطار 1551 القاهرة_ طنطا، وحينها لم ينتظر وصول دعم؛ فاقتحم النيران وبدأ في إخلاء الركاب، وأمسك بطفاية حريق وبدأ في التعامل مع مصدر الحريق، ومنعت شجاعته امتداد النيران لعربات أخرى.