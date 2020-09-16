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محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة بمدينة شبين القناطر

كتب:

حسن صالح
10:04 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
جانب من العزاء

جانب من العزاء

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل، بالإدارة العامة للمرور، الذي استشهد أمس، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائد الأتوبيس رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربًا.

رافق المحافظ، اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مؤكدا أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء، حيث ضرب أروع المثل في التفاني في العمل وأداء الواجب بكل أمانة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت في القبض على السائق المتهم، وجاري عرضه على النيابة لإجراء التحقيقات معه لينال جزاءه العادل على هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه وأسفر عن إستشهاد الضابط الشجاع.

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