شهيد شهامة جديد في القليوبية.. عاطل يشق رأس شاب نصفين لدفاعه عن جارته

رغم ما يصدر بحق المجرمين من أحكام رادعة، تتوالى حوادث استشهاد عدد من الشباب بسبب شهامتهم، ووقوفهم في وجه البلطجية الذين يريدون استباحة حرمات النساء، دون وازع من أخلاقيات أو دين.

واليوم شهدت منطقة الأمير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة حيث قتل عاطل عاملاً بضربه على رأسه بلوح خشبي، مما أدى إلى شطر رأسه نصفين بسبب قيام المتهم بمعاكسة جارة المجني عليه، الذي دافع عنها، ونهر العاطل بسبب معاكسته لها.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بمناظرة الجثة من الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهم وطلب تحريات البحث الجنائي.

وتلقى العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ. ج، 31 عاما"، إثر اصابته بكسر رأسه نصفين على إثر مشاجرة مع عاطل يدعى "م. ا، 19 عاما"، عاطل.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة دفاع المجني عليه عن جارته لقيام المتهم بمعاكستها، فقام على إثر ذلك بضربه بلوح خشبي أدى إلى شطر رأسه نصفين، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

جرى التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وصرحت بدفن الجثة.