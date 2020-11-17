هاني عادل: غنائي بمفردي لا يعني انفصالي عن فريق "وسط البلد"

قال الفنان هاني عادل، إنَّه يسجل في الوقت الحالي العديد من الأغاني الخاصة به بعيدًا عن فريق "وسط البلد"، إضافة إلى تسجيل ألبوم مع أحد أعضاء فريق "طرب باند".

وأضاف "عادل"، لـ"الوطن"، أنَّ الغناء بعيدًا عن فريق "وسط البلد" لا يعني انفصاله عنه، "كل مرة بغني أو أمثل فيها بعيدًا عن الفريق يقولوا إني انفصلت عنه".

وأشار إلى أنَّ فكرة الانفصال عن فريق "وسط البلد" مستحيلة، لأنّهم أصحاب الفضل عليه في الانتشار والوصول إلى قلوب الناس بالمزيكا البسيطة والمعبّرة عن شوارع مصر.

وشارك هاني عادل مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ" من بطولة الفنانة أمينة خليل، وذلك لأول مرة، مع العديد من النجوم منهم شيرين رضا، هالة صدقي، هاني عادل، محسن محيي الدين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

المسلسل يتطرق للعديد من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع المصري ومنها زيادة معدلات نسب الطلاق: "نسب الطلاق زادت في مصر بشكل عام علشان الناس بقت متعوده تتعرف على بعض بعد الجواز، وبيكون أول حل بالنسبالهم لما يلاقوا مشاكل أنهم يسيبوا بعض".

وأكّد "عادل"، أنَّ أغلب أعماله يسعى من خلالها لعرض الأفكار المختلفة التي قد يحرج البعض من طرحها على جموع المواطنين، وذلك لإظهار أفكار جديدة من الممكن أن تفيد البعض، مشيرًا إلى أنَّ تجربة عرض مسلسلات مكونة من 15 حلقة هي تجربه جديدة وفريدة ويرغبها الشباب، حيث أنَّه نظرًا لضيق الوقت قد لا يلجأ البعض لمشاهده الأعمال الفنية الطويلة: "مش بنحاول نملي بكلام كتير ملهوش لازمة، والأحداث بتكون سريعة وده اللي بيخلي الناس تتابع".