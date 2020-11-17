الحكومة: "الداخلية" ضبطت 107 بؤر إرهابية في عامين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، نجاح جهود وزارة الداخلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو الماضي في ضبط 107 بؤر إرهابية بإجمالي 998 متهماً.

وقال مجلس الوزراء في تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه لمجلسي النواب والشيوخ يتضمن جهود الحكومة خلال عامين، إنه تم إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية.

وأشار "المجلس"، إلى كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، كما نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالي 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار في الفترة من يناير حتى يونيو 2020.